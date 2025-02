Futebol brasileiro precisa da volta de Neymar; a seleção brasileira, não

Mas o fato é que Neymar vai arrebentar já amanhã e este debate será turvado pelo tamanho do jogador que ele é. Sim, a volta de Neymar pode ser comparada com as de Romário, em 1995, quando estava no auge (quanto tempo durou o auge de Romário?), e de Ronaldo, em 2009. Este sim, completamente fora de forma, parecia um ex-atleta em atividade após tantas lesões e falta de treinos. Ainda assim, arrebentou.

Neymar está fora de forma há algum tempo, muitos anos, também foi mal tratado por lesões, mas nem se compara a Ronaldo. Só que o futebol brasileiro de hoje também não se pode comparar ao de 2009. Aquele era o nosso fundo do poço técnico e tático. Hoje, as coisas estão melhores aqui. Vai ser mais difícil para Neymar jogar hoje no Brasil do que foi para Ronaldo e do que foi para ele mesmo em 2010, 2011 e 2012. Ainda assim, ele fará a diferença.

Eu gostava muito mais do Neymar com a camisa 11, jogando da esquerda para dentro, finalizando e fazendo gols, do que a mudança tática que ele quis protagonizar a partir de 2017, quando cometeu o sacrilégio de trocar o Barcelona pelo PSG. Virou um meio-campista, passou a assinar todas as jogadas, ficar mais longe do gol e apanhar para caramba. Sim, as lesões são também culpa disso. A melhor Copa de Neymar foi a de 2014, a pior, a de 2018 e a de 2022 já foi a de um jogador em declínio, não em ascensão.

E aí chegamos à seleção brasileira.

Ronaldo, para seguir na comparação, fez um mal danado à seleção de 2006. Era o momento de outros jogadores, e Ronaldo, já (muito) acima do peso representou uma péssima influência para o grupo. Não à toa, era chamado de presidente. Muitos jogadores que participaram daquele processo não conseguem enxergar até hoje o erro cometido por Parreira ao levá-lo para aquele Mundial - que o Brasil deveria ter vencido com o pé nas costas, pois tinha basicamente o melhor jogador de cada posição no mundo.

É justamente essa influência negativa fora de campo, acho até que involuntária, que Neymar exerce hoje. Ele é gente boa, como era Ronaldo, é um cara do bem, não é alguém que vai bater boca com treinador ou coisa do tipo. Mas é um cara que respeita apenas a própria agenda, e foi ensinado assim, a olhar somente para o próprio umbigo. A mudança para o PSG e a mudança dentro de campo mostram bem isso. Na verdade, quem tinha razão era René Simões, que foi profético lá em 2009. Criou-se um monstro. Neymar não é contrariado, não é impedido de fazer o que quer, é uma celebridade, muito mais do que um atleta. Não está preocupado em melhorar quem está em volta dele, absorver todos os detalhes que o jogo exige, fazer uma imersão no esporte em si e ser exemplo para quem está vindo atrás. E isso não encaixa com o futebol de hoje em dia e com o espírito de um esporte coletivo. Não acho que faça por mal. Apenas é.