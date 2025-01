Real Madrid pega o City no melhor momento possível e, afinal, é favorito

Real e City se enfrentaram nas últimas três Champions e em quatro das últimas cinco edições. Em 2020, o duelo teve ida em Madrid com público, volta em Manchester quase seis meses depois, em plena pandemia. O City ganhou as duas. Em 22, o Real Madrid passou na prorrogação, com gols no fim, do jeito absurdo que foi durante toda aquela Champions. No ano seguinte, o City se vingou fazendo 4 a 0 na volta. No ano passado, deu Madrid nos pênaltis, após dois empates. Ou seja, nas últimas três temporadas, o duelo entre eles acabou sendo uma espécie de final antecipada e, quem passou, ganhou o torneio.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Por isso, ambos começaram a atual Champions meio que como únicos favoritos ou principais favoritos. Neste momento, é claro, estão longe disso. Nas casas de apostas, após a fase de liga e o sorteio de hoje, Liverpool, Barcelona, Arsenal e Bayern de Munique são considerados "mais favoritos" pela inteligência artificial do que Real e City. É claro que este é um índice volátil e, uma vez que saia um classificado do confronto, este voltará para as cabeças.

Agora, apesar de um não querer enfrentar o outro, está claro que não haveria melhor momento para enfrentar o Manchester City do que o atual. Eu diria até que é o melhor momento em sete anos para enfrentar o City. Nunca o time de Guardiola esteve tão fragilizado como agora, com problemas de confiança, fluxo de jogo, criação de chances, enfim. Guardiola não vive um grande momento na vida pessoal e menos ainda no trabalho.

O Real Madrid está voando? Não. Tem problemas também. Mas muito menores do que o City, Mbappé tem oito gols nos últimos seis jogos, a parceria com Rodrygo, Bellingham e Vini Jr está rolando e hoje as questões do Madrid estão muito mais na defesa. É pontual, não estrutural. Hoje, o Real Madrid dá pinta de poder ganhar a Champions League, o City, não.

O Real Madrid é favorito para ganhar do Manchester City. Não era no ano passado nem no retrasado nem no outro.