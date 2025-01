Adeus, Canindé! O final triste de sempre e um ar renovado de esperança

A bola girava. E sorria com a maldade de sempre. Deu tempo de pensar em tanta coisa. De lembrar de tanta coisa. De quando o placar do jogo era atualizado por um cara que ficava lá no alto, no meio de uma das quatro torres de iluminação. As placas eram amarelas. Às vezes, nem cabia o nome do outro time. Ela entrava no fundo do gol e logo olhava para o alto, para o rapaz trocar um dos números. Lembrou também de quando as arquibancadas eram de madeira. Lembrou-se das piscinas que davam até o nome à rua. Era tanta gente!

Deu tempo de lembrar-se da lojinha que não era do clube, era daquela senhorinha, depois da filha dela, e era onde as pessoas compravam camisetas do time. Lembrou do campo de terra. A bola até passeava por aquele campo! Mas não em dia de jogo, pois em dia de jogo eram os carros que estacionavam por lá. Lembrou do bar. Ah, que saudades do bar. Tri Fita Azul, era o nome do bar, bem abaixo daquele ginásio em que o escudo fica pintado em um fundo amarelo. Que bolinho de bacalhau! Que alheira! O pessoal ia mais cedo para ir ao bar, mas ele também já fechou. Como também já tinha fechado o quiosque do caldo verde, bem na frente da bilheteria principal.

E ela girava. Ali no mesmo lugar. Na pequena área. O tempo, parado.

Ninguém vai me chutar? Puxa vida. A bola até parou de sorrir. Passou 50 anos fazendo pirraça, afinal. Tudo bem, é o último dia. É o último jogo. Olha quanta gente veio! Tudo bem, hoje eu vou para o lugar certo. Vou animar um pouco essa gente. Eles já perderam o caldo verde, o vinho, o bolinho, o bar, a piscina, a velhinha, a dignidade, a esperança, a alegria de me ver.

Oi? Alguém pode, por favor, me chutar para lá?

Não! Você de branco não! Nããão.....