CEO que vem da França quer resgatar orgulho e estilo brasileiro na Lusa

AB - Tem jogador que está ganhando 800 mil reais por mês e a gente nem entra em contato. Fomos atrás de alguns caras lá fora, encontramos clubes que pedem 3 milhões para liberar. Não quero citar nomes para não melindrar ninguém. A gente não quer jogador de nome. Ele pode até ter nome, mas tem que ter a pegada que encaixe no jogo do Cauan, no novo modelo de jogo da Portuguesa. Se não te traz intensidade, não vamos trazer. A gente está olhando jogadores que serão potencializados pelo estilo de jogo que o time vai desenvolver. Vários dos que estamos trazendo serão potencializados pelo estilo de jogo do Cauan, e talvez em outros lugares não tenha sido assim. A gente pegou jogadores que são banco em determinados times, mas pelas características vão se encaixar conosco. Por exemplo, o Alex Nascimento, zagueiro. Não jogava (no Santos) por opção do técnico, mas por ser muito construtor, vamos potencializar muito o futebol dele.

JG - Do elenco que já estava no clube, alguém se salva?

AB - Nos treinos, já está acontecendo o movimento de evolução. Depois do primeiro treino do Cauan, estávamos bastante preocupados. Parecia uma terra arrasada mesmo. Mas os que estavam na Portuguesa aumentaram a capacidade deles de maneira exponencial. Eles não tinham estímulo, agora têm. Fora do Maceió e do Tales, que já tinham algum destaque, o Cris chamou bastante a atenção. O Tauã está evoluindo muito. Estamos mudando alguns jogadores de posição, tinha muita coisa aqui que não estava sendo aproveitada.

JG - O Daniel Júnior está mesmo no próximo pacote de contratações?

AB - Sim, está correto, ele aparecerá nesse pacote. Nós não sabíamos que o Vitória estava disposto a emprestá-lo e ficamos sabendo que estava perto de fechar com o Guarani. É um jogador de 22 anos, de muito potencial, então fizemos o esforço para trazê-lo. Esses cinco que chegam agora, chegam para ser titulares. Temos um certo e quatro que estamos finalizando. Sempre tem uma coisinha que pega aqui e ali, mas espero poder anunciar até quinta da semana que vem. A gente vai procurar ainda mais dois ou três jogadores, mas aí será só oportunístico, alguma boa possibilidade que se apresente.

JG - Antes da assinatura da SAF, os principais questionamentos dos conselheiros eram sobre o tal investimento inicial e a garantia de que seja feito investimento em futebol ao longo dos anos. Ou seja, que não vire um negócio apenas imobiliário. Você pode esclarecer um pouco o tema?