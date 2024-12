Recuperação judicial da Lusa é deferida. Torcida não deve esperar milagres

O pedido de recuperação judicial feito pela SAF da Portuguesa foi deferido pela Justiça paulista. A partir de agora, as dívidas da Associação Portuguesa de Desportos ficam suspensas e os credores não têm como pedir bloqueios ou coisas do tipo. O dinheiro que os investidores colocarem na SAF fica protegido, e começa um período de 180 dias para que seja apresentado um plano de pagamento das dívidas - que somam R$ 520 milhões.

Agora, entra em campo a Tauá Partners, uma das compradoras da Lusa, empresa especializada em recuperações financeiras de outras empresas. Os investidores esperam reduzir - e muito - a dívida e já começaram a conversar com os credores para costurar acordos. No fim das contas, o credor quer receber alguma coisa. Sempre foi e sempre será assim. O emaranhado de dívidas do clube passa por questões trabalhistas e fiscais essencialmente. O plano terá de ser homologado pela Justiça dentro do prazo.

A SAF anunciou nesta semana as cinco primeiras contratações: o goleiro Rafael Santos (que jogou a Série B no Operário-PR), o zagueiro Gustavo Henrique (ex-CRB), os volantes Matheus Nunes (que foi sub-23 do Santos) e Barba (ex-Caxias), além do atacante Everton (ex-Vila Nova). Um novo pacote de contratados deve ser anunciado até quinta-feira. Daqui a um mês, a Portuguesa estreará no Campeonato Paulista contra o Palmeiras.