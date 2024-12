Palmeiras nunca fez por merecer o título, Botafogo é justo campeão

O Botafogo de Arthur Jorge conseguiu o que só o Flamengo de Jorge Jesus havia conquistado: os dois títulos mais importantes no mesmo ano. É campeão brasileiro pela primeira vez em 29 anos, ampliando o ano histórico uma semana após a conquista da Libertadores.

Gregore, o homem expulso com 1 minuto de jogo em Buenos Aires, fez o gol da vitória sobre o São Paulo, no Nilton Santos. Alguma justiça em um esporte tão injusto, considerando a temporada (quase) impecável de Gregore. Enquanto isso, o Palmeiras perdia para o Fluminense no Allianz por 1 a 0.

Vai saber o que teria acontecido no Rio, caso o Palmeiras tivesse feito a parte dele e jogado a pressão para o outro lado. Mas não fez. Nunca passou nem perto de fazer. Ao longo do campeonato, sempre correu atrás. Quando assumiu a liderança, a perdeu na rodada seguinte, no confronto direto contra o próprio Botafogo. E acabou a temporada vaiado pela própria torcida - vaia que contrastou com o alívio da torcida do Flu, que escapou do rebaixamento.