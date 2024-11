Racing foi o melhor time da Sul-Americana e é o justo campeão

É difícil imaginar o Cruzeiro na Libertadores do ano que vem via Brasileirão. Mas ainda é preciso considerar que este clube enorme passou anos na Série B e agora está em reconstrução. Com Fernando Diniz e este elenco, não parece que haverá match. Ou troca técnico ou troca jogadores. Montar time não é só gastar dinheiro.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Ir ao supermercado dos agentes e sair comprando, qualquer um sabe fazer. Estudar e planejar montagem de elenco é para profissionais.