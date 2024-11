Pressão troca de lado: Botafogo tropeça e chama Palmeiras para o campeonato

O pessoal se apressa muito em querer acabar com o Brasileiro. Eu cometi o erro no ano passado, achava impossível o Botafogo perder o título. Desta vez, tenho mantido a cautela. Muita gente, incluindo milhares de torcedores do Palmeiras, deram o Brasileirão como encerrado antes do tempo. Ledo engano.

O campeonato estava aberto ontem. E segue aberto hoje. O Palmeiras diminuiu a desvantagem para o Botafogo para quatro pontos, pois venceu o Grêmio, enquanto o Botafogo parou no Cuiabá. Daqui a algumas semanas eles se enfrentarão no Allianz e qualquer coisa que seja uma diferença de até seis pontos entre eles sempre denotará disputa aberta.

O Palmeiras massacrou o Grêmio, principalmente no segundo tempo, e finalmente chegou ao gol com Estevão. E o Botafogo também massacrou o Cuiabá, finalizou 29 vezes, foram várias chances claras de gol. Mas ficou no 0 a 0. Bola que entra, bola que não entra, é parte do jogo.