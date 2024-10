Hulk é a explicação para o Galo ser candidato a títulos

O Atlético Mineiro tem um bom elenco. Não é tão extraordinário quanto pensamos, possivelmente. Mas é bom. Tem qualidade. Encaixou poucos jogos completos com Gabriel Milito, teve dezenas de jogos fracos. Não deixou de ser competitivo, isso é verdade, apesar da marcha lenta irritante. Só existe uma explicação para o Galo estar na final da Copa do Brasil e na semifinal da Copa Libertadores: Hulk.

A semi da Copa do Brasil só não foi parar nos pênaltis por causa dele. Um jogador muito acima da média, fora da curva, que já perdeu pênaltis importantes, mas sempre aparece quando precisa aparecer. Hulk não faz jogos ridículos. É chato com árbitros? Sim. Mas é um cara extraordinário para ter no time, que atua em diferentes posições e joga para a equipe, não para ele mesmo, como fazem tantas estrelinhas por aí.

O Atlético jogou bem o primeiro tempo da partida de ida, quando foi buscar a virada. Fez um segundo tempo ridículo em BH, especulando com uma vitória mínima, sem ambição. Neste sábado, debaixo de chuva no Rio, o Vasco pareceu o tempo todo ser o time que queria mais a classificação, que se entregava mais. Foi de um jeito besta, mas chegou ao gol no primeiro tempo - não por merecimento técnico, mas anímico.