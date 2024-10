Trocas de Dorival voltam a fazer sentido

A seleção brasileira terá hoje Vanderson no lugar de Danilo, Gérson e Bruno Guimarães no meio, substituindo André e Paquetá, contra o Peru, pelas eliminatórias. As mudanças e as explicações de Dorival Jr fazem sentido, antes de um jogo que é a grande chance para uma goleada e uma respirada definitiva na classificação rumo à Copa.

Eu clamo por uma seleção com trêrs zagueiros há tempos. A escalação de hoje, para mim, não é a ideal. Porque vejo em jogadores de meio e ataque com qualidade a capacidade de fazer as alas com mais qualidade e ofensividade do que os laterais atualmente à disposição - e não digo apenas para este jogo, falo isso porque há tempos há uma crise de qualidade na posição. A seleção deveria partir definitivamente para um sistema com três zagueiros e não usar por ali, como terceiro homem, Danilo ou, como é o caso hoje, Bruno Guimarães.

Mas compreendo a opção de Dorival por só tentar um teste assim mais adiante. Assumindo este contexto, as mudanças de hoje são boas. Danilo pode, e acredito mesmo que seja, um baita cara para o grupo. Está tudo certo ser convocado, não é o fim do mundo. Mas passamos da hora de tentar um time sem ele em campo.