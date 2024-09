Nova convocação mostra os problemas de sempre: faltam laterais e camisa 9

Dorival Jr anunciou a convocação para os jogos contra Chile e Peru, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. São dois problemas: a pontuação, que é baixa, e tentar arrumar uma base pensando em 2026.

As novidades da vez são Igor Jesus, do Botafogo, para o comando de ataque. E os laterais Vanderson, do Monaco, e Abner, do Lyon. É o pepino recorrente. Não está fácil achar um camisa 9. E não está fácil achar lateral. Além de Vanderson e Abner, estão na lista Danilo e Arana, que não emocionam ninguém.

Venho dizendo há muito tempo que o Brasil precisa jogar com três zagueiros, precisa mudar o sistema, testar algo diferente. São laterais fracos e muitos zagueiros bons. Meias e atacantes que podem se encontrar com alas. Sou um disco riscado, ficarei falando isso sempre. Para resolver um problema, a falta de talento na posição, o melhor é não precisar deles.