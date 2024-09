Eliminação do Flamengo é merecida e inaceitável

Quantas vezes vimos a seleção brasileira de Tite ficar estacionada diante de um ônibus defensivo bem armado? Pois é. A história em Montevidéu hoje foi a mesma. O Flamengo de Tite não conseguiu furar o Peñarol, empatou por 0 a 0 e está fora da Libertadores da América.

Contra um time de muita tradição e muito esforço. E pouco dinheiro. E pouco talento também. Se olharmos para o que são Flamengo e Peñarol hoje em dia, é uma eliminação inaceitável. Principalmente pelo fato de ter sido muito merecida.

No Maracanã, o Flamengo fez um jogo pífio, de erros técnicos e bolas alçadas na área sem grandes intenções. Nesta quinta, jogou melhor. Dominou a partida - ou melhor, teve a bola e não cedeu chances. Mas quantas ocasiões de gol efetivamente criou? Aguerre, o goleiro do Peñarol, foi quase um espectador do jogo. Faltaram criatividade, descaro, ambição, drible, chute. No repertório ofensivo do Flamengo, faltou tudo.