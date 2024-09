Toca no Calleri que é mesmo gol?

"Toca no Calleri que é gol", cantam a torcida, os narradores, comentaristas e repórteres. Mas será que é mesmo?

Ontem, Calleri perdeu um gol inacreditável no empate entre Botafogo e São Paulo, no Rio. Acontece, atacantes perdem gols. Alguns, mais que outros. Mas não foi só o gol perdido. Foi uma péssima partida de Calleri, pouco batalhador quando o time esteve acuado em campo, pouco participativo quando melhorou.

Nos últimos 11 jogos, Calleri fez três gols, nenhum nos cinco mais recentes. Na temporada, são só 13 gols em 43 partidas. Yuri Alberto, no Corinthians, tem 18 gols em 42 jogos no ano. E por que trago aqui Yuri Alberto? Porque ele deve ser o atacante mais cornetado do Brasil no momento. Tudo o que faz é tratado como erro, é tido como o maior perna de pau que já vestiu a camisa do Corinthians.