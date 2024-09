Ninguém se salva no Flamengo diante de um Peñarol quase perfeito

O Peñarol estaria feliz da vida se tivesse empatado no Maracanã. Até se tivesse perdido por um. Mas fez muito mais do que isso. Ganhou do Flamengo por 1 a 0 e volta para Montevidéu com uma vantagem e tanto. Foi sorte? Longe disso. Muito longe.

O Peñarol de Diego Aguirre, técnico que torcidas brasileiras - várias - já xingaram de tudo quanto é nome, fez uma partida taticamente perfeita. Sempre com marcações dobradas, negando espaços ao Flamengo e saindo corajosamente para contra-ataques. É claro que, nos 15 minutos finais, ficou afundado dentro da área rebatendo cruzamentos. Já tinha corrido muito e batalhado muito. Levou para casa um baita prêmio.

