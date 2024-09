Mau jogo, lesões e tabela: título brasileiro para o Flamengo virou milagre?

O Flamengo está muito vivo nas Copas. Tem vantagem na Copa do Brasil contra o Bahia e enfrenta o Peñarol, do Uruguai, na Copa Libertadores. Com três frentes, com tantas lesões e jogando mal, sem inspirar confiança ao torcedor, fica difícil acreditar em um Flamengo campeão de tudo. E onde a instabilidade técnica e o caos físico vão passar fatura será no Brasileiro.

Entre a volta desta data Fifa, semana que vem, e a próxima data Fifa, a de outubro, o Flamengo terá sete jogos pela frente: 12/9 Bahia (c, Copa BR), 15/9 Vasco, 19/9 Peñarol (c, Libertadores), 22/9 Grêmio (f), 26/9 Peñarol (f), 29/9 Athletico (c) e 5/10 Bahia (f). As partidas contra o Vasco, no Maracanã, e fora de casa diante de Grêmio e Bahia, em meio à maratona, parecem estar longe de serem barbadas. Até porque Tite pode decidir poupar vários jogadores nas partidas do Brasileiro.

Como comparação, o Palmeiras fará apenas quatro jogos no período, pois está fora das Copas. O Botafogo faz seis jogos, um a menos que o Flamengo. E o Fortaleza também fará seis, mas é bem provável que negocie a Copa Sul-Americana poupando titulares contra o Corinthians. É possível, provável até, que estes três times cheguem à outra data Fifa bem mais à frente do Flamengo do que estão agora.

O Flamengo mostrou fibra nos jogos eliminatórios que fez nas últimas semanas, mas a outra cara da moeda foi a partida tenebrosa em Itaquera, no último domingo. O alento era a volta de Pedro, e agora nem isso mais pode ser comemorado - pelo contrário.

Em um estalar de dedos, já fica parecendo que buscar o título brasileiro é algo improvável. Será quase um milagre, dadas as circunstâncias negativas que cercam o clube.