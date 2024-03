Vasco passa, mas Água Santa expõe besteira falada por Tite

Aos 43min, fez o gol da virada épica, que silenciou São Januário, fez muitos vascaínos irem embora do estádio e parecia definir a eliminatórias. Mas o Vasco também foi resiliente e chegou ao empate. No total da partida, o Água Santa finalizou mais que o Vasco (15 a 11), apesar de ter menos posse de bola. O empate por 3 a 3 foi justo, em um jogo nervoso, com 17 cartões amarelos e 3 vermelhos. Léo Jardim, goleiro cruzmaltino, não foi herói só nos pênaltis, mas também com a bola rolando.

Classificação e jogos Copa do Brasil

O Vasco só havia vencido e não havia tomado um gol sequer neste ano em São Januário, nos jogos do Carioca. Quando enfrentou um time do Paulistão, levou três gols e um sufoco danado. O Vasco é mais time que o Água Santa, mas não muito mais, como ficou evidente nesta quinta. Não há comparação com os jogos contra times pequenos do Rio, e isso ficará mais evidente ainda na semifinal do Carioca, entre Vasco e Nova Iguaçu.

O fato é que São Paulo tem muitos times de Série B, são elencos montados com um segundo nível de jogadores do país. E o Vasco ainda vai ter de mostrar, no Brasileirão, se está firme como uma equipe de Série A ou se ainda não. Particularmente, acho que mostrará, pois tem um bom trabalho da comissão técnica de Ramón Díaz.