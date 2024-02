Corinthians foi atrás do português errado para fazer catado virar time

António Oliveira será o novo técnico do Corinthians. Um treinador português, jovem, com passagens discretas por Athletico-PR, Coritiba e Cuiabá - sim, o Brasileiro do Cuiabá foi discreto e ele possivelmente teria sido demitido de um clube como, por exemplo, o Corinthians, no meio da campanha. Não é um jovem desconhecido, como era Abel Ferreira. É alguém que já está aqui há algum tempo e não fez o suficiente no futebol brasileiro para merecer um salto tão grande.

Talvez Oliveira transforme o time atual do Corinthians, que é um verdadeiro "catado", como pôde ser comprovado novamente nesta quarta, na Vila Belmiro, em uma equipe competitiva. Talvez nas mãos dele o ano não seja tão tenebroso quanto promete ser e ele cale minha boca.

Mas havia outro português solto no mercado. O Corinthians tinha a obrigação de ter ido atrás de José Mourinho. Ele nunca esteve tão fácil. Mou conhece o Brasil, adora o Brasil, conhece todo o tipo de jogador brasileiro - craque, grosso, marrento, mimizento, profissional, dedicado. Todos os tipos já passaram pelas mãos dele. Mourinho não tem mais mercado no alto nível europeu, tem muito mais sentido vir experimentar o futebol brasileiro e em um clube gigante do que ficar lá pegando times de sétima colocação na Europa.