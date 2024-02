Até quando o Rio e o Flamengo passarão pano para Marcos Braz?

Uma reportagem do canal GloboNews trouxe ontem imagens inéditas daquela tarde do ano passado em que Marcos Braz partiu para as vias de fato (com a ajuda de seguranças) contra um torcedor do Flamengo que o provocou (xingou? ameaçou?) em um shopping center. O nome do torcedor é Leandro Campos da Silveira Gonçalves Junior.

O que já sabíamos sobre aquele dia? Que Braz deveria estar na Câmara Municipal do Rio, mas não estava. Faltou, como quase sempre. Sabíamos que ele e os capangas haviam batido no rapaz. Sabíamos que a filha de Braz estava no shopping. Sabíamos que o dirigente/vereador havia mordido o torcedor na virilha. Sabíamos também que a versão de Braz era a de que ele havia sido "ameaçado" ao lado da filha e, portanto, reagido. E sabíamos que o Conselho de Ética da Câmara havia se dado por satisfeito pelas explicações públicas do vereador e desconvocado o prestador público, que havia sido chamado para falar sobre o evento.

O que sabemos com as novas imagens? Sabemos que Braz mentiu descaradamente ao dizer que havia sido ameaçado ao lado da filha - a jovem havia saído da loja instantes antes de o torcedor falar algumas coisas para o dirigente flamenguista. Sabemos também que o gesto corporal de Leandro Campos da Silveira Gonçalves Junior não foi de ameaça. E agora sabemos que Braz chutou o rapaz na cabeça enquanto ele estava no chão, sendo imobilizado pelos capangas do vereador.