A bola estava cantada. Uma temporada é uma temporada. Outra temporada é outra temporada. A Fifa fez o desfavor de estragar seu prêmio The Best por subestimar a incapacidade de as pessoas entenderem algo tão simples quanto o período em questão. Era de se esperar que acontecesse com um colégio eleitoral tão grande. E um colégio do futebol, ainda por cima, dos quatro cantos do mundo. Quantos jogadores e treinadores leem regulamentos de premiações? E o público em geral, então?

A Fifa deveria ter dado o The Best de 2022 antes da Copa do Mundo, após o encerramento da temporada 21/22. E o The Best 2023 levaria em conta a temporada passada inteira, a 22/23, incluindo a Copa como competição que ocorreu no meio da temporada. Ao jogar a Copa do Mundo para a premiação do ano passado, a anterior, a Fifa criou uma situação bem confusa. Ela cortou a temporada 22/23 em duas e pediu para os votantes levarem em consideração somente o período de janeiro a agosto para a deste ano. Tipo, só os segundos turnos dos campeonatos nacionais e o mata-mata da Champions League.

Não deveria ser tão difícil. Haaland foi o cara da temporada passada, deveriam todos terem votado no Haaland e está tudo certo. Mas o pessoal se confundiu, pelo jeito. Deveriam ter recebido o e-mail de votação com um disclaimer: "atenção, senhores, o Messi jogou a Copa do Mundo fora deste período de votação que determinamos".