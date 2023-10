Na história do Brasileirão, nunca um time perdeu o título após abrir a vantagem que o Botafogo abriu neste atual campeonato. Sejam 10, 11 ou 13 pontos, a vantagem que o Botafogo construiu e controlou ao longo de um turno e meio sempre foi suficiente para acabar em taça. Mas a vantagem atual não é mais tão grande, ela é de 7 de pontos. E faltam 10 jogos. Essa diferença, no mesmo momento da competição, após 28 rodadas, era a que o São Paulo tinha sobre o Flamengo em janeiro de 2021 - era o Brasileirão de 2020, "esticado" no calendário pela pandemia.

Ou seja, nunca alguém perdeu o campeonato com a vantagem que o Botafogo já teve. Só que já perderam o campeonato - outro dia - com a vantagem que o Botafogo tem no momento. E o Flamengo, que está 9 pontos atrás, já virou campeonato superando desvantagem maior do que essa.

O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que o campeonato não está tão acabado como muitos dissemos - me incluo nesta lista, pois já "decretei" em vários momentos o título do Fogão. O Brasileiro está nas mãos do Botafogo, controlado, há praticamente quatro meses. Os momentos em que este controle foi assumido vieram nas vitórias fora de casa contra Palmeiras e Grêmio, a curta "era Caçapa" e a virada de turno. Ali, o Botafogo abriu uma vantagem absurda e, o principal, os supostos perseguidores viviam problemas e/ou estavam envolvidos em outras frentes.