É inegável. O Vinícius Júnior que vimos com a camisa da seleção brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai parece um sósia sem graça. O Vini de verdade é o que joga com a camisa do Real Madrid. Nesta terça, o Real fez 2 a 1 no Braga, fora de casa, pela Liga dos Campeões da Europa. Foram duas assistências do brasileiro.

O Vini "de verdade"? Ou o Vini "que queremos"? Ou o Vini "de Ancelotti"?

O Real Madrid joga de um jeito completamente diferente da incipiente seleção brasileira de Fernando Diniz - e também da "treinada à exaustão" antiga seleção de Tite. Vinícius não funcionou nem em uma (até agora) nem em outra. Com Ancelotti, funciona. Funcionava jogando completamente aberto e posicionado na ponta esquerda e funciona formando uma dupla com Rodrygo, um tico mais centralizado, com Bellingham vindo por trás deles (que era como Neymar deveria jogar na seleção, caso não se machucasse).