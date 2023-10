Antes mesmo do primeiro jogo, Diniz sempre considerou Neymar um ponto de partida para seu período na seleção. Considerava chave gerar um ambiente de alegria para seu melhor jogador. Criou uma conexão com o jogador e Ricardo Rosa, seu preparador físico particular, para bancar a presença desde o início - desafiando as declarações de Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, que falava na Arábia Saudita que Neymar estava machucado e não poderia estar em campo com a seleção brasileira nos jogos contra Bolívia e Peru. Este primeiro momento de união e parceria entre eles, somado ao sucesso nos dois jogos iniciais, geraram até uma postagem pública elogiosa por parte do jogador.

Diniz é um entusiasta do jogo de Neymar há muitos anos e, contra a maré de pessoas cansadas de ver o camisa 10 como "dono do time" na seleção, queria dar protagonismo absoluto a ele dentro do sistema de caos organizado, aproximações e posse de bola. Para o treinador, "o jogo tem que passar o tempo todo pelos pés dos bons". Ele confiava muito no que Neymar poderia entregar dentro do modelo de jogo e da conexão pessoal que estava sendo criada entre eles.

Em Montevidéu, palco da derrota para o Uruguai e da lesão, Diniz havia defendido calorosamente a presença de Neymar na seleção brasileira, refutando qualquer hipóteses de prescindir do jogador. Agora, será forçado a montar o time sem ele e buscar qualidade em outros pés.