Fernando Diniz é um anti-sistema, um revolucionário. Tem que gente que gosta e não tem medo de grandes mudanças. Tem que gente que fala que gosta, mas na verdade se assusta. E tem gente, a maioria, que não gosta. Somos uma espécie essencialmente conservadora, que teme e se incomoda com mudanças bruscas de rumos.

Na vida, sabemos bem que a construção é feita de vitórias e derrotas. Muitas vezes, mais derrotas do que vitórias. No futebol, é igual. Mas, se na vida somos obrigados (até pelos códigos escritos pelas sociedades ao longo dos tempos) a aceitar as derrotas de forma civilizada, no futebol o campo fica aberto para todo tipo de reação. Não sei quem foi o gênio que falou pela primeira vez que "o torcedor tem direito de xingar", mas, enfim, é assim. No futebol, as derrotas não são aceitas, nenhuma delas.

Um cidadão que apareça dizendo que é o jogador que precisa estar no centro do futebol - em vez do torcedor - é um cidadão que será massacrado durante todo o tempo. Como assim esses caras aí, que já ganharam muito mais dinheiro do imaginavam na vida, que já são paparicados, que "trabalham pouco", que vivem nas redes sociais, que têm todas as mulheres "à disposição", que não precisam pegar um ônibus, ainda por cima são colocados por um treinador aí "que nunca ganhou nada" no centro de tudo? E o pior! Que história é essa de colocar seus sentimentos e conceitos acima do que EU considero o modo ideal de jogar futebol e meu time ganhar?