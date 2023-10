No primeiro tempo, Rodrygo saiu fora de lá. No segundo tempo, Gabriel Jesus, que até que estava "dentro" do jogo no primeiro, desapareceu. David Neres entrou no lugar de Yan Couto, e isso não fez diferença alguma. O time continuou torto do começo ao fim. E acabou a noite aos gritos de "olé" no Centenário.

Além do problema tático, a noite técnica foi terrível. O Uruguai sequer precisou jogar bem para vencer por 2 a 0.

Marquinhos fez, talvez, sua pior partida com a camisa da seleção. Richarlison entrou "morto", lento, não ajudou com nada. O time, que poderia melhorar pelo menos no quesito "pressão" sem Neymar, seguiu apático quando não tinha a bola na etapa final. O segundo gol do Uruguai explica tudo.

A nota positiva, bem discreta diante de todo o contexto, foi a atuação segura de Carlos Augusto na lateral esquerda. Os jovens laterais não comprometeram.

De tudo o que se viu nos quatro jogos da seleção com Diniz, o jogador que melhor entendeu e desempenhou foi Raphinha, que precisou ser desconvocado desta dobradinha de jogos. Diniz tem mais dois jogos, duros, contra Colômbia e Argentina, possivelmente sem Neymar, para encontrar um time que encaixe minimamente.