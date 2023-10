Mas Diniz gosta de Neymar, o considera um craque ("nasce um assim a cada um milhão de anos") e não abrirá mão de ter o jogador enquanto durar sua passagem pela seleção. Já que é assim, por que não testá-lo como um falso 9?

Só vejo benefícios. Neymar sairia do meio de campo, onde "precisa" assinar todas as jogadas, onde apanha, onde se machuca e onde não consegue potencializar o futebol dos outros. É claro que sempre que ele pega na bola algo bom pode acontecer. Não haverá uma valeta na intermediária impedindo que Neymar se aproxime do meio de campo. O próprio papel do falso 9 implica em ter um atacante que frequente a área e se associe com meio campistas e atacantes de lado em vários lugares do campo.

A área pode ser uma região de proteção para Neymar. Se ele apanhar lá, é pênalti, oras bolas. E Neymar é um grande, um enorme finalizador. Esta sempre foi, no meu ponto de vista, a maior virtude dele: meter a bola para dentro. É o que mais importa no futebol e é o que ele faz melhor - ainda que faça várias outras coisas muito bem.

Uma das que não faz bem, diga-se, é recompor e pressionar. Algo fundamental no jogo de hoje em dia e que é uma necessidade cobrada por Diniz. O técnico insiste nos treinamentos para que os quatro homens de frente - e o time todo - pressionem mais, busquem mais intensamente o roubo de bola.

Se Neymar jogar mais à frente, a tarefa de recuperar bolas fica minimizada. Ele pode ter outro tipo de relação com Vini Jr e Rodrygo e abriria o espaço para mais um meia. Que pode ser Paquetá, que deve voltar na próxima convocação, o próprio Joelinton ou mesmo um cara mais ofensivo, tipo Raphael Veiga. Tite chegou a tentar Neymar como um falso 9, mas já estava muito perto da Copa do Mundo e o ex-treinador não quis insistir com a experiência.

Neymar possivelmente ficará fora de uma das duas partidas finais do ano, contra Colômbia e Argentina, porque está a um cartão amarelo disso. E creio que será uma ótima oportunidade para ver o time funcionar sem ele. Já que Diniz quer ter Neymar, poderia ser uma boa tentar dar outro tipo de protagonismo a ele, mais longe da confusão do meio de campo, mais perto do gol.