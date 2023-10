Richarlison foi mal na partida de Belém e chorou no banco de reservas, após ser substituído. Não seria possível tirá-lo do time titular naquele cenário e por causa de um jogo ruim. Melhorou contra o Peru - teve um gol anulado por centímetros -, desabafou sobre os problemas pessoais, ganhou de novo espaço no Tottenham e voltou a ser titular contra a Venezuela. Mas voltou a atuar mal. E, desta vez, sem drama e holofotes, fica menos traumático proceder com a troca no ataque. Jesus, que entrou nas partidas contra o Peru e a Venezuela, deu mais movimentação ao ataque e pode ganhar uma chance no Uruguai.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Vinícius Júnior também fez uma estreia muito abaixo da crítica com Diniz no comando, mas é considerado peça-chave e continuará no time. Ele entrou na equipe às custas de Raphinha, que foi cortado por lesão depois de ter feito dois bons jogos, em Belém e Lima. Isso empurrou Rodrygo para o lado direito do ataque, que foi pouco acionado contra a Venezuela.

Além das chances perdidas para matar o jogo, que também não foram tantas, mas existiram no segundo tempo, a seleção brasileira cedeu contra ataques à Venezuela que não poderia ter cedido. Era previsível que a seleção "vinotinto" se postaria atrás, em busca de uma ou outra escapada. Essas escapadas aconteceram e, em uma delas, após erro de Gérson no meio de campo, saiu o gol de empate.

Contra o Uruguai de Bielsa, poderemos ver frente a frente dois grandes fãs do "caos organizado", treinadores que gostam de dar aos jogadores o protagonismo absoluto. É de se esperar uma partida com mais espaço, mais propícia a movimentações. E será também o confronto mais complicado da curta passagem de Fernando Diniz até agora. Ótima chance de apagar o empate de Cuiabá. Ou de gerar mais interrogações.