Sim, cornetas soarão. Chamarão Tite de "mentiroso" por assumir um clube brasileiro neste ano. Sinceramente, isso vai ser papo de torcedor (corintiano) ou de gente com ranço. No fim das contas, na prática, é quase como se estivesse assumindo um clube em 2024 - o Flamengo não tem mais nada a vencer neste ano.

Tite não foi para a Europa porque é difícil um técnico brasileiro conquistar o espaço lá sem ter passado por várias etapas. Há algumas barreiras: idioma, um obstáculo claríssimo para brasileiros, que não se dedicam como deveriam; falta de clubes verdadeiramente grandes, com chances de ganhar títulos - o clubinho é cada vez mais seleto na Europa; salários, que não são altos como no Brasil; e, no caso de Tite, a própria Copa se transformou em uma barreira, pois a eliminação mais recente do Brasil ocorreu possivelmente em sua pior atuação como treinador - e todo mundo viu isso.

No Flamengo, tem tudo para pacificar o elenco, mudar, escolher e falar a língua dos jogadores. Pega o melhor elenco - disparado - após um ano trágico, sem títulos. Só tem a ganhar. Torço para que Tite chegue ao Flamengo carregando traços da mentalidade ofensiva que ele tentou implementar na seleção. Se seguir neste processo, mostrará que evoluiu. Se voltar a ser o Tite lá do início da década passada, mostrará que escalava a seleção para frente mais a contragosto do que por convicção.

Eu já estava com saudades do Titês. E vocês?