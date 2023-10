O Botafogo não tem culpa por Luís Castro ter decidido ir embora. Tampouco tem "culpa" por Palmeiras e Flamengo terem vivido uma temporada em que o Brasileiro foi ficando de lado, de lado, de lado, e que o Fluminense nunca tenha conseguido arrancar no campeonato, especialmente pelas lesões e o calendário de maio.

Sem que ninguém esperasse, o clube, coadjuvante do futebol brasileiro neste século, se viu na liderança isolada e com uma vantagem brutal na busca por um título improvável. A saída de Castro poderia atrapalhar tudo? Poderia. Mas a solução encontrada, Cláudia Caçapa, foi ótima. O cara chegou, comandou o time em quatro jogos e buscou quatro vitórias.

Uma contra o Vasco - clássico é clássico. Outra contra o Patronato na Argentina, garantindo classificação na Sul-Americana. E as outras duas, anotem, contra Grêmio (fora!) e Bragantino, que atualmente são terceiro e segundo colocados no campeonato. Imaginem só o Botafogo sem os pontos destes jogos. Pois é. Caçapa basicamente foi muito além do que se esperava e do que o Botafogo poderia sonhar.