Se Mano conseguir classificar o Corinthians para a final e, depois, ganhar a Sul-Americana, está feito. Já valeu o contrato, na cabeça dos corintianos.

Com o Inter, Mano foi duas vezes a Fortaleza enfrentar Juan Pablo Vojvoda. No ano passado, levou uma pancada de 3 a 0. Neste ano, voltou com um empate por 1 a 1. Este resultado serve para o Corinthians levar, pelo menos, a disputa para pênaltis. Todo mundo dentro do clube assina embaixo. Com Luxemburgo, era difícil imaginar um time que conseguisse reverter o placar da ida. Com Mano, a coisa já fica embaralhada. Não porque um é muito melhor do que o outro, mas porque dificulta o trabalho de análise do adversário e pode gerar momentos de insegurança.

Com um técnico novo, sendo ele um cara respeitado no futebol (leia-se, jogadores) e que sempre se notabilizou por armar bons esquemas defensivos, o Corinthians até pode sonhar com algo positivo em Fortaleza. Talvez seja conveniente largar o clássico contra o São Paulo, no fim de semana, para um outro técnico e jogar só com a garotada.

E sobre o futuro? Mano é mais do mesmo. Do mesmo com o que nos acostumamos ao longo de muitos anos no Brasil e que agora está mudando com novas ideias, nomes e métodos. É competitivo, mas dificilmente fará do Corinthians um time para brigar por coisas grandes.