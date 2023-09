Eu não costumo bater bumbo para dirigentes de futebol. Geralmente, acertam mais na sorte do que na competência. Tem alguns que pelo menos abraçam a sorte, outros que nem isso.

A atual diretoria do São Paulo merece bem mais elogios do que críticas. Assumiu com o pé esquerdo, em 2020, e atrapalhou a caminhada que poderia ter acabado no título brasileiro mexendo onde não devia. Mas depois, pouco a pouco, foi acertando algumas coisas. Com Crespo, conseguiu ganhar o Paulistão. Com Rogério, insistiu demais. Com Dorival, acertou na mosca. O principal acerto foi abraçar, de vez, o fato de o São Paulo ter se transformado em clube popular.

O São Paulo sempre foi um clube de elite e agiu assim ao longo de décadas. Havia muita gente dentro do clube que não gostava dessa história de povão, que torcia o nariz. A empáfia, que hoje vemos no Flamengo, era marca registrada do São Paulo. Achava-se o "soberano", a última bolacha do pacote, e, quando viu, já tinha sido ultrapassado por um monte de gente.