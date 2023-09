Um ano depois, a justiça poética está feita. A justiça da bola. Dorival Júnior assumiu o São Paulo no meio deste ano - e também é incompreensível que tenha ficado tantos meses desempregado, deveria ter sido disputado a tapa pelos outros clubes. E leva o São Paulo a um título inédito de Copa do Brasil, justamente em cima do Flamengo na decisão.

Classificação e jogos Copa do Brasil

O Flamengo, com toda a empáfia de quem se acha a única bolacha (ou biscoito) no pacote brasileiro, acaba o ano sem um título sequer. Perdeu Supercopa do Brasil, perdeu Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara, Carioca, Brasileiro (esqueçam), Libertadores e Copa do Brasil.

Até que mereceu ter vencido a partida do Morumbi, mas não merecia o título. O Flamengo é um catado coletivo. Não que Sampaoli seja horroroso, mas tampouco é gênio. E não foi capaz de conquistar o vestiário. Em campo, é um time que joga na base do cada um por si. E o pouco que poderia sair do entrosamento entre alguns jogadores, como Gabriel e Bruno Henrique, é tosado pelas decisões do treinador.

Quem tinha conseguido fazer isso? Dorival Júnior. E os dirigentes do Flamengo ficam lambendo sabão.