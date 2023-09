E o Flamengo? Bem, depois de preparador de Sampaoli x Pedro, Gérson x Varella e Marcos Braz x torcedores corneteiros, qual será a próxima troca de sopapos?

Classificação e jogos Copa do Brasil

O Flamengo fez (mais um) jogo ruim, no 0 a 0 contra o Goiás. Talvez fosse um jogo para Sampaoli observar uma formação e usá-la, caso desse certo. Mas não deu nada certo. Não me parece ser um time a fim de derrubar o treinador ou jogando para perder. Apenas me parece um time desconectado do técnico e da própria torcida, de braços baixos, sem organização nem confiança, que já admitiu a temporada desastrosa e, o principal, de barriga cheia pelo que conseguiu nos últimos quatro anos.

O futebol é o futebol. Começa o jogo no Morumbi, o Flamengo acha um gol logo de cara e pronto, o cenário já se transforma completamente.

Mas este cenário é improvável. O time titular do Flamengo, seja lá qual for, já não é mais tão talentoso assim que o do São Paulo, que deu um upgrade importante com Lucas e, o principal, conta com jogadores com fome. Não é mais aquela coisa de "se o Flamengo jogar bola, não tem para ninguém". Esses caras não jogam bola faz um tempo, já.

Não jogam bola de verdade desde que eram comandados por Dorival Júnior, o grande personagem desta final, desprezado por um lado, acolhido pelo outro.

Neste exato momento, é simplesmente inimaginável que o Flamengo consiga ser campeão no Morumbi.