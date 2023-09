Neymar trocou uma Liga em que só apanhava e ganhar não valia nada - porque todos sabiam quem seria campeão - para outra em que vai apanhar bastante menos, vai fazer gols sem parar, ganhar dinheiro como nunca e ainda por cima haverá momentos de competitividade na disputa pelo título. Parece uma troca boa, não é mesmo?

Nesta sexta, ele estreou pelo Al Hilal na Liga Saudita. Entrou aos 18min do segundo tempo e deu tempo de participar de quatro gols. Isso mesmo, quatro gols. Sabem quantas faltas sofreu? Nenhuma. O Al Hilal fez 6 a 1 no Al Riyadh e lidera o campeonato.

Na Arábia Saudita, os times mais fracos lutam até levar o segundo gol. Depois disso, largam e fica fácil para as equipes estreladas construírem goleadas. Não saem batendo ou apelando, é uma característica do futebol do país. E isso é espetacular para Neymar, que sempre foi muito caçado em campo.