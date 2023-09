Os jogos foram vencidos. Um com facilidade, em casa e contra a Bolívia, no jeitinho que o técnico queria, com goleada e comunhão com a torcida. O segundo, com mais problemas. De acordo com os jogadores com quem conversei e com o que falou Diniz na própria coletiva, o gramado seco do Estádio Nacional de Lima foi o grande gerador de passes errados. O árbitro e o VAR tiraram um gol e o ritmo no primeiro tempo. A ansiedade e a aceleração exagerada atrapalharam no segundo. Foi um jogo ruim, que acabou bem.

Os corações e mentes também foram ganhos, pelo menos no discurso externo. Jogadores importantes se manifestaram com curiosidade, no primeiro momento, em Belém, e com satisfação no segundo, em Lima. Há alguns facilitadores neste processo. Diniz é um cara sensível, que gosta de explorar o lado humano e se relacionar com atletas. Os jogadores, por sua vez, gostam de se sentir respaldados, amam estar na seleção brasileira e preferem jogar bola ofensivamente do que dormir pensando nas obrigações defensivas e de posicionamento.

Pontos 1 e 2 devidamente cumpridos, portanto. E o 3? Acredito que o sucesso dos primeiros itens é o que garante o terceiro. Quando convocar de novo a seleção, quando se encontrar novamente com os atletas, já vai ter sido superada a natural ansiedade que gera um trabalho tão grande e inédito.

A questão que sobra é: Qual o tamanho da tranquilidade conquistada? Ou seja, qual será o tamanho do avanço e das rupturas que virão pela frente?

No primeiro momento, Diniz resolveu convocar essencialmente a base de Tite, com algumas mudanças pontuais por obrigação ou preferências. O ataque, por exemplo, teve quase a mesma lista da Copa. Foram feitas as observações nos treinos e nos jogos. Em outubro, será disputada outra dobradinha com características bem parecidas: um jogo em casa, em um lugar de apoio incondicional à seleção - Cuiabá - e contra um rival fraco - Venezuela; e um segundo jogo duro, em ambiente hostil e com nenhuma garantia de resultado, o Uruguai.

Na partida contra o Peru, Diniz gesticulou o tempo inteiro pedindo para os pontas, Rodrygo e Raphinha, interpretarem melhor o fluxo do jogo.