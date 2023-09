Os treinos, em Belém e Lima, foram enormes para os padrões normais de seleção. Diniz tenta aproveitar todo o tempo para fazer os jogadores se acostumarem com a proposta: jogo de aproximação, tabelas e quase que "auto gestão" em termos de posicionamento quando o time tem a bola. Entre os desafios, está a tentativa de "destravar" Casemiro e fazê-lo participar do jogo ofensivo. A comissão técnica vê no capitão, pela formação dele quando jovem e pelo talento, um cara capaz de se soltar mais.

No Fluminense de Diniz, André tornou-se um dos jogadores que mais toca na bola... no mundo. O plano é ter em Casemiro um cara que faça esse papel - no meio de campo mesmo, sem recuá-lo para a zaga, até por não ter a mesma velocidade que André, por exemplo. E Neymar será um parceiro fundamental para se associar com Casemiro e os zagueiros para criar o fluxo inicial do jogo.

No treino de segunda, Diniz chegou a falar por algum tempo com o grupo formado por Casemiro, Neymar, Marquinhos e Gabriel Magalhães, o quarteto da saída de bola. Bruno Guimarães é o quinto elemento, mas este já conhece bem a demanda do treinador - trabalhou com Diniz no Audax, no começo da carreira, e depois no Athletico-PR.

Entre os que ganharam muitos pontos após a goleada contra a Bolívia estão justamente Bruno, Danilo, que soube interpretar o papel de lateral construtor pelo meio, e Raphinha. O ponta do Barcelona não havia sido convocado inicialmente e estava atrás de Antony na fila, mas agradou a comissão nos treinos e pelo ótimo jogo tático e técnico que fez em Belém.