Taça das Favelas mostra que comunidade não é carência: Ela é potência!

Em 2017, a Taça revelou Patrick de Paula, atacante do Complexo de Santa Margarida, em Campo Grande. Em 2022, foi a contratação mais cara do futebol brasileiro. O Botafogo arrematou seu passe por R$ 33,3 milhões. Atualmente, joga emprestado no Criciúma, mas em breve estará de volta ao meu Fogão.

Não é à toa que as arquibancadas de Moça Bonita, no Rio, e do Pacaembu, em São Paulo, estão sempre recheadas de artistas e jogadores profissionais. O pentacampeão mundial Cafu, de Jardim Irene, é um entusiasta, sempre presente nas cerimônias de abertura e nas finais de São Paulo (e de outros estados).

Helio de la Peña e ministro Marcio Macedo na Taça das Favelas Imagem: Arquivo Pessoal

É muito mais que futebol. A organização dos campeonatos, oferece workshops sociais, onde jogadores e técnicos aprendem a ter cuidados com alimentação, higiene e recebem noções de educação financeira. São lições que transformam a vida de famílias, alertam para o perigo do endividamento e prepara o futuro craque a não se iludir com o primeiro salário e desperdiçar uma rara oportunidade em investimentos furados.

A força do futebol feminino ganhou um impulso potente com a Taça das Favelas. As meninas passaram a ter uma visibilidade que antes só era possível se chegassem à seleção brasileira. Os campinhos de várzea dessas favelas agora são disputados por meninas e meninos. As atletas são respeitadas pelos vizinhos que sabem que um título pode elevar o nome da sua região nacionalmente. Os atletas, estrelas de suas comunidades, são abordados para tirar selfies que são exibidas com orgulho pelos moradores.

Assim como nas Olimpíadas de Paris, onde as mulheres foram maioria representando o nosso país, vejo um grande crescimento do Brasileirão feminino. Isso mudará o panorama tanto no universo de anúncios, quanto em salários e espaço na mídia.