Os quatro melhores times do Brasil

O equilíbrio e rivalidade entre as duas equipes é incrível: Já duelaram em três finais de NBB com dois títulos para o Franca e também em duas finais de Copa Super 8 com duas vitórias para o Flamengo.

Quem vai perder a chance de disputar o título?

Ambas as equipes tiveram dificuldades no percurso dos playoffs. O Flamengo bateu o Caxias do Sul nas oitavas e o Corinthians nas quartas ambos por 3 a 1.

O Franca não teve dificuldades nas oitavas diante do Pato Branco ganhando por 3 a 0 mas perdeu duas partidas para a jovem equipe do Pinheiros, fechando a série em casa no jogo 5.

Um francano é a principal arma do Mengão

O Flamengo tem hoje Alexey Borges comandando o seu time: o melhor na criação de jogadas do campeonato, usa toda sua habilidade, controle de bola e velocidade para passar dos adversários tanto para pontuar como para deixar os companheiros em ótimas situações de cesta.