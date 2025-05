Fim do time de basquete do São Paulo é triste notícia para a modalidade

Com o rápido prestígio no cenário, foi possível a contratação de muitas estrelas, como Georginho, Lucas Mariano, Léo Meindl, Marquinhos, Shamell, Elinho, Lucas Bebê e Bruno Caboclo.

Conquistaram um campeonato Paulista em 2021 e um vice em 2022, sem falar no título mais importante da história do clube: a BCLA (Libertadores do Basquete) na temporada 2021/22. O clube também ganhou a honrosa medalha de prata na Copa Intercontinental do mesmo ano.

A queda do tricolor

Na temporada 2023/24, o São Paulo caiu muito de patamar e não conseguiu se classificar para nenhuma decisão.

A diretoria então trocou Bruno Mortari por Guerrinha, buscando alcançar novamente o mais alto nível de competitividade.

Com praticamente o mesmo elenco da temporada anterior, o Tricolor teve ótimo início na disputa no NBB CAIXA 2024/25 com 7 vitórias nos primeiros 10 jogos, batendo Franca, Flamengo e o rival Corinthians neste início. Mas ao longo do campeonato, teve uma queda vertiginosa e acabou com somente 13 vitórias em 34 jogos.