Amaury Pasos era o Michael Jordan do basquete brasileiro

Conhecido por sua versatilidade, Amaury podia atuar em qualquer posição dentro de quadra. Mas, jogando de pivô e armador, se destacou por onde passou.

Eternizado no Corinthians

Pasos cravou seu nome na história do Corinthians. Por lá foi multicampeão, conquistou cinco troféus metropolitanos (1966, 1967, 1968, 1969 e 1970), três paulistas (1966, 1968 e 1969), dois títulos brasileiros (1966 e 1969) e dois campeonatos Sul-Americanos (1966 e 1969).

Recebeu uma belíssima homenagem do clube com um busto no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, ao lado do seu contemporâneo e parceiro de time Wlamir Marques, outra lenda do basquete nacional.

Amaury Pasos ao lado de busto em sua homenagem no Corinthians Imagem: Fabricio Miguel/Corinthians

Amaury Pasos é uma enorme perda pro basquete brasileiro, mas sem dúvidas deixa um legado gigante para o esporte brasileiro. É importante enaltecer os heróis que trilharam o caminho para o desenvolvimento da modalidade e cuidar da sua memória. Um povo sem memória não tem futuro.