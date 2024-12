'Quase parei': a história de Jimmy, que jogou todos os jogos do NBB

"Quase tive que parar de jogar e hoje sou o único atleta que atuou em todos jogos na história do NBB"

Iniciei no esporte aos 12 anos jogando basquete na rua e na escolinha onde estudava por influência do meu pai e do meu irmão em Joinville (SC). Gostava de futsal, era um bom goleiro, mas aos poucos fui me afeiçoando e aprendendo a curtir o basquete também.

Comecei a praticar futsal e basquete na escola até me destacar principalmente no basquete e ganhar uns elogios dos professores. Fiz parte do projeto social "Jovem Cidadão" focado no desenvolvimento de crianças através do basquete. Fui evoluindo e, em um curto espaço de tempo, ganhei uma bolsa de estudos no colégio, o que foi um grande alívio para a minha família, que era apertada de grana.

Levava o esporte como lazer, mas já competia nos jogos escolares de Joinville. Aos 16 anos, próximo de me formar no colégio, já treinava no infanto e no juvenil, e comecei a completar também o treino do time profissional da cidade. Recebi minha primeira ajuda de custo e consegui comprar meu primeiro tênis de basquete.

O técnico da base Annibal Oliveira sempre me apoiou no esporte, seja com importantes dicas táticas, com conselhos sobre a vida e até mesmo ajuda financeira.