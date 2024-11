Cai o último invicto no NBB

Se o tricolor aposta em experiência, o Mogi tem como trunfo a juventude. Com uma equipe com média de idade de 21,7 anos, o time do Alto do Tietê é o mais jovem desse NBB e já conseguiu sua terceira vitória em sete jogos na competição.

"Nossa camisa tem tradição"

Para o técnico Fernando Penna, a vitória representa a dedicação dos jogadores no dia a dia e representa muito para a continuidade do projeto.

"Representa demais para toda a comunidade mogiana. Sabemos da dificuldade que estamos enfrentando para a continuidade do projeto, então é muito importante conseguir vencer o líder com um poder ofensivo gigantesco".

O tradicional Mogi teve uma montagem mais modesta nesta temporada, mas o Penna acredita que algumas características do elenco podem ser o diferencial ao longo do NBB.

"Rejuvenescer a equipe" é umas das propostas na montagem, somos o único time sem estrangeiros no NBB, e a escolha do elenco foi feita para conseguir competir com força física e de uma forma que eu acredito no basquete, com uma defesa forte e saída rápida em transição. Já vencemos o Paulistano, o Vasco e agora o São Paulo em casa. Vamos tentar continuar a evoluir e ter os pés no chão, sabendo que vamos oscilar mas procurar continuar com a mesma alegria e foco para tentar crescer como time e produzir a cada dia".