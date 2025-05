Shai MVP e a importância da família

Mas não, hoje eu quero falar de algo que eu entendo muito bem e que foi colocado em primeiro plano pelo atual MVP: a família dos jogadores, mais especificamente, as mulheres dos atletas.

Uma vez me pediram para falar um pouco com os meninos da categoria de base do Pinheiros. Meu marido estava lá, ele jogou basquete por mais de 20 anos, muitos deles na seleção brasileira, incluindo duas Olimpíadas, e a Thelma me chamou para falar com eles. Para quem não sabe, a Thelma é a referência no Brasil na categoria de base masculina. Se você jogou basquete aqui já deve ter ouvido falar dela.

Pois muito bem, ela me chamou, eu em choque olhando para ela como que dizendo: "O que que eu vou falar para esses meninos?" e ela me fala: "Você mais do que ninguém sabe o que é a vida de um atleta de alto nível". E não é que ela tinha razão?.

A minha primeira frase olhando para os adolescentes sentados na quadra foi: "Vocês escolham bem a pessoa com quem vocês querem casar e ter filhos porque vai ser ela o diferencial entre vocês serem excepcionais ou medianos".

Hoje eu acrescentaria na fala que até o Shai concorda comigo, mas na hora todos me olharam em choque (menos a Thelma e o meu marido), um pouco confusos, sem entender nada, mas em breve eles vão saber que o que eu falei faz sentido.

A tranquilidade de sair de casa e saber que vai ter alguém resolvendo tudo para você e que a sua única responsabilidade é treinar bem, descansar e viajar não tem preço. Claro que a nossa realidade é muito diferente da dos astros da NBA, que tem mais recursos financeiros para delegar funções.