Corinthians: Perito não descarta fraude em RCE, mas acha denúncia prematura

O perito designado pela Justiça como responsável pelo Regime de Centralização de Execuções (RCE) do Corinthians deu o seu parecer sobre a manifestação de diversos credores no processo, que tenta viabilizar o pagamento de R$ 367 milhões em dívidas do clube.

Entre os temas comentados pelo profissional, ele falou sobre as acusações do empresário André Cury, que tenta derrubar o RCE com alegações de fraudes cometidas pelo Corinthians em contratos de cessão junto à Caixa Econômica.

A perícia, feita pela Laspro Consultores e assinada por Orestes Laspro, aponta que as alegações de Cury são "prematuras", pois foram feitas antes mesmo de o Corinthians apresentar o plano de pagamento de credores e seus documentos contábeis. Porém, não descartou as denúncias.