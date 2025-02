Empresário: Corinthians liberou R$ 61 mi com manobras para fraudar dívidas

Recentemente, de acordo com Cury, após a liberação de R$ 49 milhões a uma conta da estatal, o clube efetuou o pagamento dos salários de elenco, comissão técnica e funcionários, que estavam atrasados. O fato fez o agente novamente alertar para indícios de fraude. Ele diz que a agremiação, "travestida de Caixa", interferiu nas execuções e reclamou pelos valores constritos. Através deste artifício, esvaziou os processos. A defesa do empresário percebeu esse movimento em várias ações.

Entre os dias 21 e 22 de janeiro, por exemplo, Cury relatou como o clube conseguiu a transferência desse montante de uma conta judicial para outra conta na Caixa, esta de livre movimentação do Corinthians. Duas horas depois de ter o valor disponibilizado para si, em conta que supostamente deveria servir para pagar as cessões, o clube pagou seus salários.

O agente chamou a operação de "engenharia fraudulenta" e pediu que o tribunal quebre o sigilo bancário dessas contas bancárias, a fim de constatar documentalmente o destino do dinheiro levantado judicialmente. "Isso não só permitiria comprovar a fraude, mas também assegurar que os responsáveis sejam responsabilizados pelos crimes praticados."

Entenda o caso

Cury defende que o Corinthians vem utilizando esse artifício junto à Caixa para fraudar as execuções judiciais e, portanto, não deveria estar sendo beneficiado com os efeitos da Lei 14.193. O empresário defende que o clube age de forma dolosa e deliberada, com a intenção de não cumprir com suas obrigações.

A defesa do agente, feita pela advogada Adriana Cury, anexou ao Regime de Centralização de Execuções (RCE) do Corinthians os contratos de cessão fiduciária assinados pelo clube com a Caixa Econômica Federal. Nesses documentos, o clube cede todos seus recebíveis ao banco para supostamente pagar dívidas com a estatal. Com base nesses documentos, o clube vem conseguindo liberar valores bloqueados na Justiça, com a alegação de que o dinheiro é da estatal.