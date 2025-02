Corinthians pede 10 anos para pagar dívidas e quer priorizar 'parceiros'

O clube sugeriu priorizar, entre os credores, aqueles que são idosos, portadores de doenças graves, com créditos inferiores a 60 salários-mínimos, gestantes, vítimas de acidente de trabalho, credores com acordos prevendo redução de 30% do valor devido ou credores que, em futuras negociações, gerarem significativas novas receita ao caixa do clube.

O Corinthians também quer que "credores parceiros" tenham benefícios no plano de pagamento. São considerados dessa forma pelo clube aqueles que mantiverem a prestação de serviços ou fornecimentos ou que tenham valores bloqueados em processos e concordem com o desbloqueio dessas quantias.

No caso, a proposta diz que a avaliação de "credor parceiro" será feita pelo próprio Corinthians. Essas pessoas terão acesso a 50% dos valores alocados nas parcelas de distribuição. Ou seja, se entre os 4% dos valores de entrada propostos de caixa existir R$ 1 milhão, R$ 500 mil irá aos "credores parceiros".

A projeção do clube é que tudo seja quitado em até 10 anos, com meta de pagar 60% em até seis anos. O início dos pagamentos se dará no prazo de 45 dias corridos a partir da homologação do plano de pagamento.

O Corinthians sugeriu a realizações dos leilões reversos como ferramenta prioritária para o pagamento com recursos de vendas de jogadores. O clube quer dar prioridade aos credores que oferecerem o maior desconto no valor atualizado do seu crédito.

O Corinthians também diz que o objetivo do plano de pagamento é permitir que o clube mantenha suas atividades de maneira saudável e possibilitando aos credores o recebimento organizado dos respectivos créditos. Dessa forma, o time alvinegro entende que terá condições necessárias para reestruturar suas atividades.