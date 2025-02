Agente vê fraude pós salários pagos e quer que Corinthians decrete falência

A defesa do agente, feita pela advogada Adriana Cury, anexou ao Regime de Centralização de Execuções (RCE) do Corinthians os contratos de cessão fiduciária assinados pelo clube com a Caixa Econômica Federal. Nesses documentos, o clube cede todos seus recebíveis ao banco para supostamente pagar dívidas com a estatal.

Na semana passada, o clube anunciou o pagamento dos salários atrasados de janeiro com elenco e comissão técnica, utilizando um dinheiro pago pela TV Globo pela premiação do Campeonato Brasileiro de 2024. O clube recebeu R$ 33,7 milhões pelo 7º lugar no torneio.

Só que as cotas de TV corintianas estavam bloqueadas por uma decisão da 1ª Vara Cível do Tatuapé. O Corinthians conseguiu liberá-las, através da decisão que deferiu a suspensão e os atos de constrições contra o clube, depois de contar com um apoio da Caixa no processo. Os valores em excesso que estavam bloqueados retornaram à conta na estatal, que recebeu os valores, destinados para supostamente quitar os contratos de cessão.

Dias depois, porém, o clube anunciou a quitação das remunerações de seus funcionários. O fato, segundo André Cury, "causou estranheza", pois o clube recebeu os valores e pagou o elenco sem que houvesse qualquer manifestação ou cumprimento das condições da cessão à Caixa.

Para a defesa de Cury, essa é uma "situação inquietante", pois esse fato gera questionamentos sobre a regularidade da operação, uma vez que os valores já estavam comprometidos com a Caixa e, portanto, não deveriam estar disponíveis para livre movimentação do clube.

Cury defende que o Corinthians vem utilizando esse artifício junto à Caixa para fraudar as execuções judiciais e, portanto, não deveria estar sendo beneficiado com os efeitos da Lei 14.193. O empresário defende que o clube age de forma dolosa e deliberada, com a intenção de não cumprir com suas obrigações.