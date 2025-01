Corinthians não paga acordo de R$ 6 milhões com Ramiro, que aciona Justiça

O contrato prevê que, em caso de atraso de três parcelas, o Corinthians tem de pagar a totalidade restante do contrato. No caso, faltam R$ 2,5 milhões, mais R$ 250 mil aos advogados de Ramiro.

O jogador procurou a Justiça na semana passada para informar a inadimplência e pedindo urgência para o tribunal, que mandou desarquivar um processo aberto pelo jogador.

O clube, por sua vez, informou que conseguiu quitar uma parcela de novembro após ser acionado por Ramiro, mas ficou com dezembro atrasado. Assim, evitou que tenha de pagar o acordo total. A prestação de janeiro deveria ser paga na quinta (30).

Esta dívida com Ramiro não consta nos arquivos anexados pelo clube no Regime de Centralização de Dívidas (RCE), mas existe outro débito com o atleta registrado, de R$ 828 mil, que ainda não foi ajuizado.

Por outro lado, o Corinthians ainda possui uma dívida de R$ 42 milhões com o empresário Giuliano Bertolucci, originada após a contratação do atleta, em 2019.