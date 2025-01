Cafu oferece resistência para entregar mansão leiloada, diz credor

A Vob acredita que a defesa do ex-jogador vem omitindo decisões judiciais e abusando das ferramentas processuais para evitar que a venda do imóvel se concretize.

A empresa quer que Cafu seja condenado por agir com má-fé na condução de seu processo, "movendo a máquina pública conscientemente e com o intuito ardil de prejudicar a outra parte".

No caso em questão, a firma cobra uma dívida de quase R$ 11 milhões. Como o débito não foi pago, a Vob conseguiu que a mansão fosse a leilão.

O capitão do penta está com todo seu patrimônio penhorado por conta do débito e possui ainda outras penhoras que, somadas, ultrapassam os R$ 20 milhões obtidos com a venda da mansão.

A empresa disse que só seria possível ocorrer a liberação das penhoras caso a arrematação do imóvel fosse concluída, o que só vai ocorrer quando Cafu concordar em definitivo e, consequentemente, o montante obtido no pleito seja liberado para quitar as dívidas.

O imóvel foi colocado a leilão por R$ 40 milhões, mas não recebeu propostas. Em um segundo certame, realizado em seguida, foram dados 15 lances, com quatro licitantes que participaram da concorrência. Nenhum deles fez ofertas na primeira rodada, que colocou o valor integral do imóvel em jogo, ou R$ 40 milhões. As propostas foram todas feitas na segunda chamada, oficializando a venda pela metade do preço: R$ 20,2 milhões.