Corinthians: Justiça penhora quase R$ 20 milhões por dívida com Pixbet

Os outros bloqueios aconteceram em ativos financeiros do Corinthians em outras instituições financeiras, como Itaú — onde a penhora superou R$ 5 milhões —, Bradesco, Santander e outros.

O clube e a Caixa Econômica já se manifestaram no processo pedindo o desbloqueio dos valores em contas da estatal.

A Caixa citou uma decisão favorável em um processo movido pelo empresário André Cury, onde o tribunal determinou o desbloqueio das contas. A alegação é que o dinheiro que entra na conta do Corinthians na estatal é para pagar o financiamento da Neo Química Arena.

Em resposta, a Justiça determinou que os bloqueios relativos à Caixa fossem suspensos, mas impediu uma liminar que desbloqueasse de forma imediata os valores já penhorados.

As penhoras foram por causa de uma dívida com a Pixbet, avaliada em mais de R$ 44 milhões, por quebra de contrato em um patrocínio do ano passado. A empresa estampava os uniformes do clube, mas precisou sair após o Corinthians assinar com a Vai de Bet, concorrente do mesmo ramo de atuação.

As partes haviam entrado em consenso sobre o parcelamento da dívida integral até 2025. Porém, a equipe paulista não cumpriu os termos de pagamento. Procurado, o clube diz que não comenta processos em andamento.