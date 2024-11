Justiça rejeita pedido de Cafu e mantém venda de mansão por dívidas

A Justiça de São Paulo rejeitou um pedido da defesa de Cafu para anular a venda de sua mansão, que foi leiloada por R$ 20 milhões - metade de seu verdadeiro valor - para o pagamento de dívidas do ex-lateral da seleção brasileira.

No início do mês, a defesa do capitão do penta ingressou com um pedido urgente de liminar sob o pretexto de "necessidade de imediata anulação da arrematação".

A alegação dos advogados de Cafu é que o leilão não respeitou algumas regras, como o horário previsto. Eles dizem que o edital dizia que o primeiro certame seria às 14h do dia 1º de outubro e o segundo 1 hora depois, às 15h, mas teve início 14h21, com término 15h41. Também questionou outros fatores, como o leiloeiro nomeado e circunstâncias do edital.